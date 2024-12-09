Стоимость сигарет в России увеличится до 135 рублей

Минимальная стоимость пачки сигарет составит 135 рублей с начала 2025 года. О повышении цен заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина, сообщает РИА Новости .

По ее словам, в следующем году будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. В связи с этим единая минимальная цена на сигареты будет установлена в размере 135 рублей за пачку.

Федина добавила, что стоимость никотинсодержащей продукции с нагреваемым табаком на стике увеличится на 4,5%. Жидкость для вейпов вырастет в цене на 5%.

В июле Госдума приняла закон об индексации акцизов на табачную продукцию на 4% на период 2025–2027 годов. Также она одобрила во втором чтении индексацию ставок акцизов на алкоголь на ближайшие три года.