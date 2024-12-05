Стоимость селедки в России за год выросла в 2 раза

За год стоимость селедки выросла в два раза. Предполагается, что цены продолжат расти, сообщает Telegram-канал SHOT Проверка .

В преддверии Нового года слабосоленая селедка сильно выросла в цене — за кило придется отдать в среднем от 250 до 300 рублей, а в некоторых магазин цена доходит и до 500 рублей. При этом за год добыча селедки выросла.

В Рыбном союзе рассказали, что ситуация связана с повышением стоимости сырья. Тихоокеанская селедка за год подорожала на 70%, а цена на атлантическую рыбу выросла в два раза.

По мнению экспертов, динамика сохранится из-за сокращения допустимых объемов вылова. Квоты добычи за пределами российских вод сократили до 5,8 тыс. тонн — почти на 11%.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что стоимость рыбы и икры продолжит стремительный рост. По его словам, подорожание рыбной продукции в России связано с высокой степенью закредитованности рыболовецкой отрасли и необходимостью платить за пользование рыбопромысловыми участками.