Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что стоимость рыбы и икры продолжит стремительный рост. По его словам, подорожание рыбной продукции в России связано с высокой степенью закредитованности рыболовецкой отрасли и необходимостью платить за пользование рыбопромысловыми участками, сообщает Общественная Служба Новостей .

Из-за катастрофической закредитованности рыбной отрасли, превышающей 1 трлн рублей, ценовая ситуация лишь ухудшится — ожидается дальнейший рост стоимости. Причина заключается в том, что помимо уплаты процентов в размере 85 млрд рублей, которые компании вынуждены выплачивать по своим займам, в этом году также наступил срок погашения основной суммы кредита — 60 млрд рублей, отметил эксперт.

«Эта ситуация свидетельствует о том, что отрасль направилась в пике. И чтобы из него как-то выйти, нужно где-то искать средства. Соответственно, одним из самых эффективных способов является увеличение цены. Поэтому розничные цены будут расти и расти», — добавил он.

Что касается рекордно низкого уровня улова лососевых в 2024 году, который эксперты отрасли считают одной из причин повышения цен на красную икру и рыбу, Савельев отметил, что к этому природному бедствию, выражающемуся в исторически низкой путине лососей, добавляется необходимость для владельцев рыбопромысловых участков выплатить более 200 млрд рублей за продление прав на их использование. Эти средства компании также будут брать в кредит. Учитывая нынешние процентные ставки, это создаст серьезные трудности. В результате цены на лосося и другие виды рыбы продолжат расти, заключил эксперт.