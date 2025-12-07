Стоимость приготовления «селедки под шубой» за год увеличилась на 9%

За один год стоимость приготовления популярного салата «селедка под шубой» в России повысилась на 9%, сообщает ТАСС .

Как отметили в ассоциации «Руспродсоюз», стоимость салата составила 293,9 рубля против 269,7 рубля, которые были годом ранее.

Для расчетов стоимости приготовления салата специалисты использовали этот рецепт: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Среди основных ингредиентов за год существенно выросли цены на сельдь соленую с 310 рублей за 1 кг до 392,5 рубля/кг и майонез — с 290,8 рубля/кг до 313,9 рубля/кг. А вот десяток куриных яиц подешевел с 109,8 рубля до 92,8 рубля, картофель — с 53,8 рубля/кг до 41,7 рубля/кг, лук — с 48,8 рубля/кг до 41 рубля/кг, свекла — с 46,5 рубля/кг до 40,3 рубля/кг, морковь — с 47,2 рубля/кг до 43,9 рубля/кг.

В итоге 350 г соленой селедки для в 2025 году обойдутся в 137,4 рубля, два яйца — в 18,6 рубля, 300 г майонеза — в 94,2 рубля, 400 г картошки — в 16,7 рубля, 100 г лука — в 4,1 рубля, 350 г свеклы — в 14,1 рубля, 200 г моркови — в 8,8 рубля.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья рассказал, что набор продуктов для классического салата «Оливье» на шесть порций в розничных сетях региона стоит около 663 рублей, что на 10 рублей дешевле, чем годом ранее.