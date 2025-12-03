Стоимость приготовления салата «Оливье» в Подмосковье снизилась к декабрю 2025 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что в декабре 2025 года набор продуктов для классического салата «Оливье» на шесть порций в розничных сетях Подмосковья стоит около 663 рублей, что на 10 рублей дешевле, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проанализировали средние цены на основные ингредиенты для салата Оливье в четырех крупных розничных сетях региона. В расчет вошли восемь традиционных продуктов: 400 граммов вареной колбасы (286,3 рубля), 360 граммов картофеля (11,49 рубля), 100 граммов моркови (1,97 рубля), четыре куриных яйца (45,23 рубля), 900 граммов соленых огурцов (177,59 рубля), 200 граммов консервированного зеленого горошка (49 рублей), 200 граммов майонеза (62,25 рубля) и 200 граммов свежей зелени (29,17 рубля).

Итоговая стоимость набора продуктов для шести порций салата составила около 663 рублей. Одна порция классического Оливье обойдется в среднем в 110,5 рубля. В 2024 году аналогичный набор стоил 673,2 рубля.

В министерстве отметили, что в расчетах использован классический рецепт с вареной колбасой, однако многие хозяйки предпочитают добавлять в салат яблоки, красную рыбу, отварное мясо или свежие огурцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.