Стоимость патента на работу иностранцев в Подмосковье вырастет до 10 тысяч руб

В ходе 123-го заседания Мособлдума приняла закон об изменении коэффициента для расчета патента для иностранных граждан на 2026 год, передает корреспондент РИАМО.

«Стоимость патента на работу для иностранных граждан в следующем году увеличится с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц. Заработные платы в Московской области, как и в столице, показывают уверенный рост. Соответственно иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что увеличение стоимости патента дополнительно принесет в бюджет региона 4,9 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами», — заявил Воробьев.

