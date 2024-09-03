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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 76 долларов впервые с 22 августа

Во вторник цена на нефть Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 22 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость нефти данной марки подешевела на 2%.

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов. Подобный уровень был зафиксирован впервые с 22 августа.

Ранее банк Morgan Stanley снизил прогноз цены барреля Brent до 80 долларов на четвертый квартал 2024 года. Аналитики считают, что до конца третьего квартала 2024 года спрос на нефть данной марки будет превышать предложение.