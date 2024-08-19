сегодня в 15:47

Стоимость нефти Brent опустилась до 79,11 доллара за баррель

В понедельник цена на нефть Brent опустилась до 79,11 доллара за баррель, сообщает « Интерфакс ».

Октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 0,57 доллара и достигли цены в 79,11 доллара за баррель. В целом падение составило 0,72%. Это произошло к 14:25 по московскому времени.

К этому же моменту подешевели и сентябрьские фьючерсы на марку WTI. Стоимость упала до 76,04 доллара за баррель.

Отмечается, что на низкие цены повлияло ослабление спроса в Китае. Кроме того, котировки нефти снизились из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Эксперты прогнозируют восстановление цен на нефть во втором полугодии 2024 года.