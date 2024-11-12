Стоимость молока в России увеличится еще на 3,4%
«Ведомости»: компания «Вимм-Билль-Данн» повысила цены на молоко в России
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
Крупнейший производитель молока в РФ компания «Вимм-Билль-Данн» с 1 ноября увеличила отпускную стоимость молока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксклюзивный материал «Ведомостей».
Стоимость молока увеличится на 3,4%. Цена растет из-за повышения себестоимости производства продукта.
Не допустить увеличения стоимости молока можно, но для этого необходимо нарастить объем его производства в РФ.
В начале ноября в Росстате отмечали, что молоко выросло в цене на 0,9%, сметана - на 1%, а сливочное масло - на 1,4%.
Ранее сообщалось, что за год цена бутылки молока объемом 900 мл подорожала на 14,7%. Средняя стоимость равна 86,6 рублей за одну бутылку.