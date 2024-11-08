Есть проблемы: как изменились цены на молоко и сливочное масло за год

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«Ценозавр»: бутылка молока в российских магазинах подорожала на 14,7% за год

В российских магазинах стоимость бутылки молока объемом 900 мл выросла в цене с ноября 2023 года в среднем на 14,7%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на облачный сервис мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

В начале текущего года стоимость молока не колебалась и была стабильной. Однако в последние месяцы цена стала увеличиваться.

Так, с начала осени молоко стало стоить дороже на 8,9%. В среднем цена составляет 86,6 рублей за бутылку.

Подорожало на 25,4% сливочное масло: теперь 200-граммовая упаковка стоит 262,8 рублей.

Ранее стало известно, что Индия и Иран начнут продавать в России масло, сливки и сгущенку. Россельхознадзор разрешил выйти на рынок РФ двум крупнейшим изготовителям товара.