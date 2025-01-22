Стоимость лососевой икры после новогодних праздников упала в России

По данным аналитического центра Рыбного союза, после новогодних праздников лососевая икра упала в цене. В январе в РФ она заметно подешевела, сообщает ТАСС .

Так, на четвертой неделе 2025 года 1 кг икры горбуши стоит около 8-10,6 тыс. рублей, кеты — 9,8 тыс. рублей, кижуча — 11,6 тыс. рублей, нерки — 9,6 тыс. рублей. Такой ценник установлен в крупнейшей специализированной сети.

Таким образом, лососевая икра подешевела на 10% по сравнению с декабрем и на 15-20% — по сравнению с ноябрем.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, цена в 13 тыс. рублей за кг красной икры, установленная ранее, была «перегрета». В январе она продолжит снижаться, что подтверждается рынком.

По данным Росстата, в январе — ноябре 2024 года в РФ было произведено 9,4 тыс. тонн икры. Это в 2,5 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее в Москве девушка чуть не умерла, съев бутерброд с красной икрой. У нее появилась аллергическая реакция.