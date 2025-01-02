В Москве девушка чуть не умерла, съев бутерброд с красной икрой

У 25-летней москвички после бутерброда с красной икрой появилась аллергическая реакция, она чуть не задохнулась, сообщает SHOT .

Вечером 31 декабря девушка гостила у родителей своего парня, там ее угостили икрой, привезенной с Сахалина. Деликатес хранился в пластиковой банке. После этого парочка отправилась к себе домой на костюмированную вечеринку с друзьями.

Ближе к полуночи девушке стало плохо — у москвички опух язык, она начала задыхаться. Друзья вызвали скорую помощь. Медики сделали пациентке два укола, затем она пришла в себя.

Как выяснилось, у нее аллергия на красную икру, хотя до этого случая у девушки не было проблем с деликатесом.