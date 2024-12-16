Стоимость биткоина впервые в истории превысила 106 тыс. долларов

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Биткоин по состоянию на 3.42 мск дорожал на 5% за сутки — до 106,362 доллара.

Каким будет курс биткоина в 2025 году, какие факторы определят его и почему рынок криптовалюты с оптимистичным настроением встречает 2025 год, рассказываем в материале.

Ранее эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто рассказал о причинах рекордного роста биткоина, который обновил свой максимум.