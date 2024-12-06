Эксперт рассказал, что будет дальше с биткоином

Финансовый эксперт: биткоин будет расти, и никаких «трампов» не нужно

Эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто рассказал о причинах рекордного роста биткоина, который обновил свой максимум.

За месяц со дня выборов президента США биткоин подорожал на 50%, превысив отметку в 100 тысяч долларов США.

«Я уверен, что биткоин будет и дальше расти, и никаких „Трампов“ не нужно для этого», — сказал Солабуто в эфире радио Sputnik.

По его словам, было создано несколько паевых инвестиционных фондов, где активом был биткоин, паи этих фондов стали продаваться, а на эти деньги вновь закупался биткоин, потом он складировался в депозитарии этих же фондов.

«Таким образом, предложение слишком сильно уменьшилось, за счет того, что через эти фонды было изъято из обращения огромное количество монет, поэтому цена пошла вверх», — объяснил эксперт.

Пока предложение будет уменьшаться при стабильном спросе, цена биткоина будет расти, заключил он.