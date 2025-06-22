Стоимость биткоина упала до июньского минимума

В ночь на воскресенье курс биткоина (BTC) упал ниже 101 тыс. долларов, хотя перед выходными он торговался по цене более 106 тыс. долларов, сообщает РБК .

Минимум стоимости этой криптовалюты был достигнут примерно в 02:45 по московскому времени, когда президент США Дональд Трамп в Truth Social подтвердил, что Штаты атаковали три ядерных объекта на территории Ирана.

К 15:15 курс биткоина частично восстановился, BTC торговался на уровне около 102 700 долларов. А месяц назад его стоимость была на историческом максимуме — около 112 тыс. долларов.

Стоимость Ethereum (ETH) на торгах в процентном соотношении упала еще сильнее. Она вернулась к отметкам начала мая.

Кроме того, все альткоины из топ-100 оказались в минусе за сутки, некоторые снизились на 10% и более. Solana (SOL) потеряла около 7% в стоимости за 24 часа.

Падение курса вызвало массовые ликвидации торговых позиций с кредитным плечом. По информации Coinglass, на крупных криптобиржах за минувшие сутки совокупно ликвидировали свыше 710 млн долларов, из них около 400 млн — только в лонгах (позиция с расчетом на рост актива) по ETH и BTC. С потерями столкнулись примерно 180 тыс. трейдеров.

Как отметил главный аналитик Bitget Research Райана Ли, инвесторы проявили традиционную осторожность и поспешили выводить капитал из криптовалют в активы-убежища, например, золото. Это вызвало коррекцию курсов биткоина и других криптовалют.