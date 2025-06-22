Стоимость биткоина упала до июньского минимума
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В ночь на воскресенье курс биткоина (BTC) упал ниже 101 тыс. долларов, хотя перед выходными он торговался по цене более 106 тыс. долларов, сообщает РБК.
Минимум стоимости этой криптовалюты был достигнут примерно в 02:45 по московскому времени, когда президент США Дональд Трамп в Truth Social подтвердил, что Штаты атаковали три ядерных объекта на территории Ирана.
К 15:15 курс биткоина частично восстановился, BTC торговался на уровне около 102 700 долларов. А месяц назад его стоимость была на историческом максимуме — около 112 тыс. долларов.
Стоимость Ethereum (ETH) на торгах в процентном соотношении упала еще сильнее. Она вернулась к отметкам начала мая.
Кроме того, все альткоины из топ-100 оказались в минусе за сутки, некоторые снизились на 10% и более. Solana (SOL) потеряла около 7% в стоимости за 24 часа.
Падение курса вызвало массовые ликвидации торговых позиций с кредитным плечом. По информации Coinglass, на крупных криптобиржах за минувшие сутки совокупно ликвидировали свыше 710 млн долларов, из них около 400 млн — только в лонгах (позиция с расчетом на рост актива) по ETH и BTC. С потерями столкнулись примерно 180 тыс. трейдеров.
Как отметил главный аналитик Bitget Research Райана Ли, инвесторы проявили традиционную осторожность и поспешили выводить капитал из криптовалют в активы-убежища, например, золото. Это вызвало коррекцию курсов биткоина и других криптовалют.