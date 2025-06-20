Текущий спад на крипторынке связан с обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и его можно оценивать как кратковременный, заявили РИАМО эксперты.

По мнению главного аналитика Bitget Research Райана Ли, инвесторы проявили традиционную осторожность и поспешили выводить капитал из криптовалют в активы-убежища, например, золото, что и вызвало коррекцию курсов биткоина и других криптовалют.

«Недавняя коррекция BTC и ETH после стремительного роста отражает классическое поведение инвесторов в условиях повышенного риска — реакцию на возобновление геополитической напряженности после авиаударов Израиля по Ирану. Инвесторы переключились на традиционные активы-убежища, золото и облигации, что вызвало краткосрочную осторожность на крипторынках», — сказал Ли.

Такого же мнения придерживается CEO Technobit Александр Пересичан, который также отмечает влияние макроэкономических факторов, таких как денежно-кредитная политика ФРС США. По его словам, отсутствие решения о снижении ключевой ставки не добавляет инвесторам оптимизма, что вместе с новостями о ближневосточном конфликте стало триггером к снижению привлекательности криптовалютных активов.

«Опасения разрастания конфликта между Ираном и Израилем стали причиной чувства неопределенности, которое испытывают участники крипторынка. На фоне сохранения высокой ключевой ставки в США инвесторы предпочитают переходить в защитные активы, такие как золото, которое торгуется на исторически максимальном уровне. Но институциональная поддержка на крипторынке сохраняется, благодаря чему биткоин, наиболее востребованный у институционалов криптоактива, сумел удержаться в шестизначной зоне», — отметил Пересичан.

По оценке Райана Ли, в ближайшие недели BTC продолжит торговаться в диапазоне 102 000–110 000 долларов, а ETH — от 2 400 до 2 700 долларов. Он подчеркивает, что долгосрочный тренд для криптовалют остается устойчиво позитивным.