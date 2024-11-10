Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Стоимость биткоина по состоянию на 14:00 по московскому времени составила 79 645 долларов. Цена криптовалюты обновила исторический максимум, сообщают «Ведомости» .

Отметку в 79 000 долларов биткоин превысил впервые. Капитализация криптовалюты превышает 1,6 трлн долларов. Ее стоимость выросла на 4% и увеличила прирост до 16,3%.

Это произошло на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он уделял особое внимание биктоину, высказывался в его поддержку и за развитие индустрии в целом.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прогнозировал, что на фоне выборов в США биткоин может еще вырасти: пробьет отметку в 74 тыс. долларов и уйдет выше 100. Финансовый эксперт посоветовал не только не продавать биткоины, но и по возможности докупать: сегодня многие факторы указывают на его дальнейшее подорожание.