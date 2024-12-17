Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина установила новый максимум, превысив отметку в 108 тысяч долларов. В понедельник цена криптовалюты достигла уровня в 107 195,58 долларов, сообщает РИА Новости .

На крупнейшей бирже криптовалют Binance, где проходит большинство сделок с цифровыми активами, стоимость биткоина на 17:57 вторника по Москве выросла на 2,44% за сутки и составила 108 069,22 доллара.

В понедельник по итогам торгов на бирже стоимость криптовалюты достигла уровня в 107 195,58 долларов.

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