Курс биткоина в 2025 году: настанет «горячее» время для биткоина

О том, почему курс биткоина в 2025 году вырастет еще больше, по мнению криптоэкспертов, читайте в материале РИАМО.

Каким будет курс биткоина в 2025 году, какие факторы опередят его и почему рынок криптовалюты с оптимистичным настроением встречает 2025 год, рассказываем в материале.

В 2025 году в США могут создать BTC-резерв

Курс биткоина в 2025 году во многом определят действия Трампа, уверен CEO TEHNOBIT Александр Пересичан. Одно из самых ярких обещаний политика — создание в США BTC-резерва. Инициатива подразумевает систематическую покупку биткоинов с их последующим долгосрочным удержанием.

«В этом случае BTC получит топливо для роста не столько за счет покупок, которые будут совершать власти США, сколько за счет самого факта поддержки криптовалюты со стороны Америки», — отмечает эксперт.

Есть вероятность, что вслед за США о принятии похожих стратегий могут объявить другие стран.

«У нас уже не хватает биткоинов, чтобы обеспечить весь спрос. В случае реализации плана США и поддержки инициативы другими странами, движение BTC к 150 тысячам долларов в первой половине 2025 года не выглядит таким уж нереальным», — считает Пересичан.

Что такое буллран и как он отразится на курсе биткоина в 2025 году

CEO TEHNOBIT Пересичан обращает внимание еще на один момент. Если смотреть на перспективы BTC с точки зрения теории циклов, пик буллрана (Bull Run, или «бычий забег» — это период, когда криптовалютный рынок стремится к резкому росту, ред.) может быть зафиксирован в конце лета — начале осени 2025. Но в условиях текущего цикла на рынке сложилась уникальная ситуация: интерес к крипте со стороны новой администрации Трампа плюс активная скупка BTC институционалами через ETF.

В отсутствии «черных лебедей» буллран может продлиться дольше обычного, а максимум может быть зафиксирован значительно выше консервативных прогнозов.

«Изменения скорости притока новых биткоинов на рынок с учетом потенциала лавинообразного роста спроса на крипту позволяют рассматривать движение BTC к уровням выше 200 тысяч долларов», — считает криптоэксперт.

Также текущая расстановка сил позволяет предположить, что очередная криптозима может быть не такой суровой, как обычно, добавляет он.

Криптаны ликуют: Гэри Генслера уволят, Пола Аткинса назначат

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«Главным фактором реализации позитивного прогноза является исполнение обещаний Трампа. Пока что нет поводов усомниться в его намерениях. Например, одно из обещаний, увольнение главы SEC Гэри Генслера, который изрядно "попил крови" криптанов, уже реализовано. Его место может занять криптоэнтузиаст Пол Аткинс», — комментирует Пересичан.

Действительно, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер покинет свой пост 20 января 2025 года — как раз когда истекут полномочия Байдена. Срок службы Генслера на этом посту должен завершиться лишь в 2026 году, однако отставка главы SEC — это обычная практика, которая реализуется в связи приходом нового президента. Трамп обещал уволить Генслера в первый же день своего возвращения в Белый дом. Нынешний глава SEC известен своим скептическим отношением к криптовалютам.

Накануне американские СМИ сообщили, что Трамп предложил юриста Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

«Пол — проверенный лидер в области благоразумного регулирования. Он также признает, что цифровые активы и другие инновации имеют решающее значение для того, чтобы сделать Америку более великой, чем когда-либо прежде». — написал Трамп 4 декабря на Truth Social.

Биткоин продолжит рост в 2025 году

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«У биткоина есть все шансы продолжить рост в 2025 году. Криптосообщество уже добилось снижения регуляторного давления, например, новости о смене действующего главы регулятора SEC на лояльного к крипте комиссара, а также возможная передача части полномочий ведомства в CFTC (Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, ред.), сотрудники которой уже много лет твердят, что крипта — это товар, а не ценная бумага, поддержат позитивное движение рынка», — считает главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Действия Дональда Трампа также могут определить траекторию движения BTC и альтов. Пока что политик сдерживает свои обещания, а значит есть надежда на реализацию других планов, включая формирование прозрачного режима регулирования криптоиндустрии, говорит он.

Перед прорывом биткоином 100 тысяч долларов в сети появилась информация о том, что глава ФРС Джером Пауэлл не видит в BTC конкурента доллару США. Рынок воспринял новость крайне позитивно. Банкир отметил, что инвесторы видят в биткоине цифровой аналог золота, намекнув на то, что в текущих условиях ФРС не видит причин оказывать давление на крипту. Такая риторика может поддержать рост рынка в долгосрочной перспективе, полагает Ли.

«Коридор» роста курса биткоина в 2025 очень велик ― от 150 до 250 тысяч долларов

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Еще одним драйвером роста биткоина в 2025 году могут быть ETF. Одобрение спотовой версии инструмента в США в начале 2024 года открыло приток институционалов на рынок, объясняет Ли. По состоянию на конец года, крупные инвесторы продолжают проявлять большой интерес к инструменту.

«Наличие проверенных и рабочих альтернатив для инвестиций в биткоин, которые включают вложения через акции MicroStrategy, отделяет монету от альтов, не способных похвастаться аналогичной «инфраструктурой». В таких условиях BTC может стать менее чувствительным к рыночным колебаниям. При этом чрезмерная централизация биткоина — большая проблема, которая разрастается по мере роста интереса к крипте со стороны институционалов», — комментирует аналитик.

По его мнению, в текущих условиях не исключен рост биткоина в диапазоне от 150 до 200 тысяч долларов. Такой большой «коридор» отражает неопределенность, поскольку пока что Трамп не начал развивать свои криптоинициативы и непонятно, чем они обернутся для рынка. При этом нарастающий дефицит монет и растущий спрос на ETF позволяет предположить, что 2025 год будет «горячим» для BTC, резюмирует Ли.