Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 104 тыс. долларов

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Биткоин по состоянию на 2.35 мск дорожал на 3,29% за сутки — до 104,751 доллара.

Каким будет курс биткоина в 2025 году, какие факторы определят его и почему рынок криптовалюты с оптимистичным настроением встречает 2025 год, рассказываем в материале.

Ранее эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто рассказал о причинах рекордного роста биткоина, который обновил свой максимум.