Стоимость бензина Аи-95 на бирже опять побила рекорд

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» 12 августа увеличилась до 80,5 тыс. рублей за тонну. Таким образом был поставлен новый рекорд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость Аи-95 увеличилась за день на 0,44% до 80,5 тыс. рублей за тонну. Прошлый рекорд был поставлен 8 августа. В тот день цена Аи-95 увеличилась до 80,2 тыс. рублей за тонну.

Топливо Аи-92 подорожало на 1,58% до 70,4 тыс. рублей за тонну. Он скоро тоже может побить свой рекорд в размере 70,5 тыс. рублей за тонну, который был поставлен в сентябре 2023 года.

Дизельное топливо подорожало на 0,45% до 59,2 тыс. рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что маржа розничной торговли бензином в России из-за высокой отпускной стоимости нефтеперерабатывающих заводов оказалась отрицательной. На начало августа средний по России чистый показатель составляет -1,1 рублей за литр для Аи-92 и -1,4 для Аи-95.