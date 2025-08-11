«Петромаркет»: маржа розничной торговли топливом в РФ оказалась отрицательной

Маржа розничной торговли бензином в РФ из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) оказалась отрицательной. На начало этого месяца средний по России чистый показатель составляет -1,1 рубля за литр для АИ-92, -1,4 для АИ-95, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты исследовательской группы «Петромаркет».

При этом торговать дизельным топливом выгоднее. Маржа при его розничной реализации составляет 8,1 рубля за литр.

Автозаправочные станции терпят убытки при реализации бензина из-за высокой стоимости НПЗ на этот вид топлива. От нее зависит цена, по которой АЗС покупают ресурс для перепродажи.

Биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 почти непрерывно увеличивается на протяжении лета 2025 года. Стоимость Аи-95 в начале месяца побила исторический рекорд, который был установлен 7 сентября 2023 года. Аи-92 на Петербургской бирже 8 августа увеличился в цене на 0,41% — до 68 599 рублей за тонну, а АИ-95 на 0,8% — до 80,2 тыс. рублей за тонну.