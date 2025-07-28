Стоимость бахчи в августе 2025 года — прогнозы экономиста

В купных сетевых супермаркетах продуктового ритейла цены на арбузы опустились до 18-20 руб./кг, стоимость дынь колеблется в среднем от 60 до 90 руб./кг. В августе стоимость, очевидно, ещё немного упадёт, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Морковкин Дмитрий.

Наблюдаемое сезонное падение стоимости бахчевых культур (прежде всего, арбузов и дынь) отражает классическое действие рыночных механизмов спроса и предложения. Благоприятные погодные условия в основных регионах выращивания бахчевых культур способствовали получению обильного урожая. Волгоградская и Астраханская области, и другие традиционные производители сообщают о высокой урожайности при хорошем качестве плодов, отмечает он.

Увеличение предложения на рынке происходит на фоне стабильного потребительского спроса. Российские производители смогли нарастить объемы поставок, что естественным образом привело к корректировке ценообразования в пользу покупателей. Логистические цепочки, работающие так же без серьезных сбоев, сохранили транспортные издержки на предсказуемом уровне, констатирует экономист.

«Важную роль в процессе ценообразования играет также конкуренция между поставщиками. Торговые сети стремятся привлечь покупателей доступными ценами на сезонные товары, используя арбузы как товар-локомотив для увеличения покупательского трафика. Подобная стратегия позволяет ритейлерам компенсировать снижение маржинальности за счет роста общего товарооборота и компенсировать низкий уровень доходности определенных товаров за счет высоких объемов продаж. Так, в купных сетевых супермаркетах продуктового ритейла цены на арбузы опустились до 18-20 руб./кг, стоимость дынь колеблется в среднем от 60 до 90 руб./кг, в августе стоимость, очевидно, ещё немного упадёт», — прогнозирует Морковкин.

Сезонный фактор также оказывает влияние на ценообразование, уверен он Массовое созревание урожая в июле создает временное изобилие продукции, которое требует быстрой реализации. Производители предпочитают снизить цены, чтобы избежать потерь от порчи товара.

Однако в Самарканде или Ташкенте узбекская «медовая» дыня-торпеда обойдется покупателю в пересчете на российские рубли всего в 15-20 руб./кг.

Современные логистические потоки и транспортные коридоры позволяют россиянам есть арбузы круглый год. Так, например, зимой в Россию привозят арбузы из Бразилии, Эквадора и Коста-Рики. А ранней весной они поспевают в Иране, который является крупнейшим поставщиком арбузов не только в России.

По словам эксперта, настоящие, полноценно созревшие арбузы в средней полосе России традиционно появлялись не ранее конца июля — начала августа. Ранние экземпляры, радующие глаз уже в июне, зачастую считались продуктами не очень полезными с использованием технологий ускоренного выращивания с применением стимуляторов роста.

Аграрная экономика подчиняется неумолимым законам природы и рынка. Фермеры, стремясь получить сверхприбыль от первых поставок, порой прибегают к интенсивным методам культивации, объясняет Морковкин. Ранние арбузы могут содержать избыточное количество нитратов, пестицидов и других химических соединений, использованных для стимуляции роста и защиты от вредителей. Такая продукция потенциально опасна для здоровья потребителей, вызывая расстройства пищеварения, аллергические реакции и накопление токсичных веществ в организме.

«Рыночный механизм ценообразования наглядно демонстрирует премию за раннее появление товара: цены на первые арбузы сезона значительно превышают стоимость плодов в период массового созревания. Экономическая логика подсказывает: переплата за несезонный продукт редко оправдывает себя с точки зрения качества и безопасности», — резюмирует экономист.