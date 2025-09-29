Стелсфляция в России: почему компании «ужимают» продукты и снижают их качество

Маркетолог Азар назвал два риска для бизнеса при стелсфляции

Подход «менять бизнес-процессы, а не цену» во многом отражает культурный код российского предпринимательства. Это тянется еще с истории НДС и акцизов: предприниматели опасаются быть «не в рынке» и ищут непрямые способы сохранить выручку, сообщил РИАМО маркетолог-стратег Александр Азар.

В последнее время в России наблюдается стелсфляция — уменьшение веса и объема продукции при одновременном ухудшении ее качества. Стоимость при этом остается прежней или растет.

Повышение налогов, рост себестоимости сырья — все это вынуждает бизнес «ухудшать» продукт так, чтобы покупатель все равно принимал решение о покупке, объяснил эксперт.

«Как потребитель, я остро замечаю такие изменения в продуктовой корзине. Порой сети даже играют на ценниках, стимулируя импульсивные покупки. Но если у человека развиты критический взгляд и эмоциональный интеллект, он способен вовремя остановиться. Российский ритейл действительно научился использовать психологию, чтобы управлять спросом», — отметил Азар.

По его словам, для брендов здесь два риска. Во-первых, подрыв доверия. Правда, если это происходит массово по рынку, потребитель просто смиряется с новыми правилами игры. Во-вторых, потеря лояльности именно к компании, которая выбрала самый «дешевый» путь.

«Я считаю, что уважение вызывают те игроки рынка, кто честно пишет клиентам о росте цены, объясняя его — как это сделал один крупный банк, повысив абонентку, но сохранив качество», — заявил маркетолог.

В B2C сегменте стратегически выгоднее работать над продуктом, чем напрямую повышать стоимость, рискуя ростом отказов, считает он.

Возникает вопрос: что делать компаниям в такой ситуации? Во-первых, изучать конкурентов и открыто выходить на контакт для обмена опытом, рекомендует Азар.

Во-вторых, четко понимать свой сегмент покупателя. Так, для покупателей с ограниченными доходами главным критерием остается цена, и ценность продукта сводится к формуле «чем дешевле, тем лучше». В этом сегменте стелсфляция вполне оправдана — покупатель соглашается на снижение качества ради экономии, указал эксперт.

«Средний класс готов платить больше, но за понятный комфорт и удобство. Здесь компании стоит не удешевлять продукт, а улучшать сервис, объяснять ценность и выстраивать вокруг продукта экосистему. Аудитория с высоким уровнем дохода ориентируется уже не на цену, а на личные предпочтения, качество и эксклюзивность. Для этого сегмента снижение качества недопустимо: выигрывают бренды, которые сохраняют доверие и подтверждают ценность своим уровнем», — заключил маркетолог.

