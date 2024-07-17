Ставки по ипотеке в крупных банках России приблизились к 20% годовых

В июле средние ипотечные ставки в 20 крупнейших российских банках приблизились к 20% годовых. При этом эксперты ожидают, что осенью они возрастут до 24%, сообщает «Коммерсант» .

По данным АО «Дом.РФ», к середине июля текущего года ставки по стандартным ипотечным кредитам достигли 19,6% годовых на первичном рынке и 19,9% годовых на «вторичке». Это максимум с апреля 2022 года, когда они составляли 20,5% и 20,2% годовых соответственно.

С 1 по 15 июля ипотечные ставки от 0,5 п. п. до 2,5 п. п. повысили Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ, Т-банк, МТС-банк, банк «Санкт-Петербург», «Кубань Кредит», УБРиР. Также Сбер с 12 июля изменил условия по предоставлению скидки 0,3 п. п. на ипотечные ставки.

Так, на сегодняшний день базовые ставки в Сбербанке составляют 23,3% годовых на первичном рынке и 23,6% на вторичном рынке, у ВТБ — 21,8%, у Альфа-банка — от 20,99%.

На фоне высоких ставок и отмены семейной ипотеки в первый месяц лета выдача кредитов росла, однако в дальнейшем аналитики ожидают существенное снижение.

Ранее стало известно, что в России поменяли кредитные жилищные программы для людей от 18 до 21 года. Так, получить ипотеку могут молодые люди, имеющие хотя бы 10-20% на первоначальный взнос и опыт работы от 3 до 6 месяцев.