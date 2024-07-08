Банки РФ расширили программы по ипотеке для молодежи

В России поменяли кредитные жилищные программы для людей от 18 до 21 года, сообщает «Вечерняя Москва».

Это связано с растущей популярностью среднего специального образования: выпускники колледжей уже в 20 лет получают зарплату, достаточную для выплаты процентов по ипотеке и даже первоначального взноса.

Согласно новым банковским условиям, получить ипотеку могут молодые люди, имеющие хотя бы 10-20% на первоначальный взнос и опыт работы от 3 до 6 месяцев. Это касается и новостроек, и вторичного жилья.

Ранее правительство России поручило продлить программу семейной ипотеке до конца 2030 года, изначально она должна была работать до 1 июля. В любом случае молодые семьи могут получать ипотеку на упрощенных условиях.

При этом существует несколько вариантов. Первый – традиционная ипотека для молодой семьи, но ставка будет чуть ниже обычных условий. Более выгодный случай – это ипотека с государственной поддержкой для семей с двумя и более детьми, родившихся с 2018 по 2023 год. Ставка будет не выше 6% в год.