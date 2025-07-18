Ставки падают, купоны растут: почему частные инвесторы скупают длинные ОФЗ

В III квартале 2025 года министерство финансов РФ намерено разместить облигации федерального займа объемом 1,5 трлн рублей, что превышает план на предыдущий период. Для многих граждан длинные выпуски ОФЗ становятся альтернативой классическому вкладу: они позволяют заранее зафиксировать доходность 14-15% годовых. О том, как эффективно работать с ОФЗ, рассказала РИАМО финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

Почему длинные ОФЗ выгоднее вкладов

Сейчас наблюдается ситуация, когда ставки по депозитам снижаются каждый месяц. И эта тенденция продолжится. Банки охотно предлагают 16-20% годовых, но только на 3-6 месяцев. В результате вкладчик вынужден бесконечно продлевать короткие договоры и каждый раз соглашаться на меньшее вознаграждение, констатировала эксперт.

Длинные ОФЗ работают иначе, подчеркнула она. Купив бумагу сейчас, инвестор фиксирует купон на весь срок обращения. Если ставка по вкладам опустится, облигация не перестанет платить сопоставимые 14-15% годовых. Более того, при дальнейшем смягчении денежно‑кредитной политики рыночная цена таких бумаг вырастет, давая дополнительный доход при продаже.

Оптимальный горизонт размещения в ОФЗ

«Среднесрочный горизонт — лучший компромисс между доходностью и предсказуемостью. Именно на дистанции 3-5 лет можно „застолбить“ высокую купонную ставку и при необходимости выйти из бумаги без значительных потерь ликвидности. Если же у инвестора есть краткосрочные цели (например, покупка автомобиля через год), то ему подойдут выпуски со сроком погашения до 12 месяцев», — рассказала Волкова.

При падении ключевой ставки цена облигаций растет, и это хороший шанс зафиксировать прибыль, если целью был спекулятивный доход. Если же задача получать стабильные купоны, снижать позицию не обязательно: купон будет начисляться до погашения, а возможный рост цены выступит «подушкой» безопасности. Главное, не допускать ошибки некачественного подбора: важно понимать форму доходности и знать, как вести себя при изменении процентной среды, подчеркнула эксперт.

Ликвидность и риски ОФЗ

Одна из лучших ликвидностей — у выпусков ОФЗ и крупных корпоративных заемщиков. Продать их можно практически мгновенно, уверена финансовый консультант.

«Бумаги с повышенной доходностью часто менее ликвидны: за дополнительный процент инвестор принимает больший риск. И здесь основной опасностью будет неправильная стратегия. Покупка „случайных“ выпусков, отсутствие понимания, как заработать на купоне и на изменении цены способны свести выгоду к нулю. Поэтому перед сделкой важно разложить портфель по срокам погашения и осознанно распределить риски», — рекомендовала Волкова.

ОФЗ могут принести 14-15% на горизонте 3-5 лет

Объем первичных размещений подтверждает растущий аппетит государства к рынку заимствований. Бюджет остается дефицитным, поэтому масштаб привлечений, вероятно, будет только увеличиваться в ближайшие годы, полагает эксперт. Для инвесторов это означает широкий выбор выпусков и регулярные точки входа.

«При грамотном подборе бумаг можно зафиксировать 14-15% годовых на весь горизонт 3-5 лет и превзойти доходность банковского вклада, который уже завтра станет скромнее. Главное — четко понимать свои цели, соблюдать дисциплину распределения бумаг по срокам и вовремя принимать решения о фиксации дохода», — резюмировала Волкова.