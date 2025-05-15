Ставка по автокредитам в апреле снизилась в РФ до минимума за 1,5 года

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в апреле средневзвешенная ставка по кредитам на новые машины снизилась до 17% годовых. Это минимум с октября 2023 года, сообщает « Коммерсант ».

Ставка уменьшается уже пятый месяц подряд. Суммарно она упала на 4,4%.

На автомобили с пробегом средняя ставка намного больше — около 28% годовых по итогам апреля. За 3 месяца показатель уменьшился только на 1,2%.

Ранее ЦБ сузил прогноз по средней ключевой ставке до 19,5%-21,5%. Прогноз темпа роста физического объема экспорта понижен до 1% в этом году и до 2% в следующем.