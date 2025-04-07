Стартовал третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Принять участи могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Конкурс призван способствовать развитию перспективных отечественных брендов во всех уголках страны. Все желающие могут подать заявку до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф.

Заявки принимаются по пяти основным номинациям и одной специальной: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Креатив», «Информационные технологии» и «Специальные номинации».

Экспертиза и определение финалистов запланированы на май–июнь, а церемония награждения состоится летом текущего года в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторами выступают АСИ и Фонд Росконгресс, а соорганизатором является ВЭБ.РФ.

Победители конкурса получат поддержку в продвижении товаров на маркетплейсах и в соцсетях, доступ к образовательным программам и консультациям экспертов, членство в бизнес-сообществах, бесплатное участие в ключевых мероприятиях и грантовую поддержку.

Также победители конкурса «Знай наших» впервые получат поддержку в выходе на зарубежные рынки от Российского экспортного центра (РЭЦ), который стал партнером проекта. Десять компаний-участников с наибольшим потенциалом получат индивидуальный план экспортного развития и бесплатный доступ к услугам Школы экспорта РЭЦ.

Кроме того, победители каждой из номинаций в качестве почетных гостей примут участие в пленарной сессии Международного экспортного форума «Сделано в России», а топ-10 потенциальных экспортеров получат шанс представить свою продукцию в экспозиции на площадке форума.