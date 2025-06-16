Стандарт для контейнерных складов введут в Подмосковье

Для площадок складов с контейнерами в Подмосковье введут стандарт. Те площадки, которые не будут соответствовать стандарту, устранят. У них должна быть регистрация и они должны соответствовать требованиям к материально-техническому оснащению, сообщила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Мы разработали и в ближайшие дни будем утверждать стандарт размещения контейнерных площадок. Соответственно все площадки, которые будут не соответствовать стандарту, должны быть устранены и те собственники, которые вели неправомерную деятельность, — привлечены к ответственности», — сказала Екатерина Зиновьева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что к размещению площадок с контейнерами будут основные требования. Во-первых, это регистрация, чтобы платить налоги на территории Подмосковья. Зарегистрированные права собственности либо долгосрочной аренды на земельный участок и правильное целевое назначение земельного участка, наличие примыкания к станции, наличие договора на оказание услуг по вывозу ТКО. Самое ключевое — это жесткие требования к материально-техническому оснащению этих площадок.

Зиновьева отметила, что основной тип нарушений при использовании контейнерных площадок в регионе — размещение на землях сельхозназначения. Другой выявленный недостаток в ходе мониторинга состоит в том, что отсутствует разрешение на примыкание съездов, ведущих на площадки к основным дорогам.

Ранее Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии. Он подчеркнул, что цель — сделать этот бизнес легальным, предсказуемым и не ведущим к каким-либо нарушениям безопасности, жизнедеятельности человека.