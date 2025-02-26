Стало известно, во сколько москвичам обойдется приготовление блинов на Масленицу

Масленица — это время, когда вся Россия лакомится блинами. Чаще всего россияне предпочитают блины с мясом, на втором месте по популярности — ветчина и сыр, а на третьем — курица. Аналитики подсчитали, что приготовление 20 блинов по классическому рецепту в этом году обойдется жителям столицы в 239 рублей. Любителям блюда с начинкой придется отдать от 370 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер».

Такую сумму заплатят москвичи, которые любят начинку с курицей. Любители сладких блинов с творогом отдадут 451 рубль, с вишней — 571 рубль. Рекордсменом по стоимости среди популярных блинов стало блюдо с начинкой из ветчины и сыра — 669 рублей.

Для приготовления самого популярного классического масленичного блюда понадобится четыре яйца С1 (44 руб.), 1 литр молока 3,2% (100 руб.), 30 мл подсолнечного масла (6 руб.), 400 гр. пшеничной муки (54 руб.), 2 гр. соли (20 коп.), 50 гр. сахара (7 руб.), 30 гр. сливочного масла 82,5% (28 руб.).

Чтобы приготовить блины с курицей понадобится еще 230 гр. куриного филе (119 руб.) и 230 гр. лука (11,7 руб.). Стоимость 400 гр. мясного фарша составляет 190 рублей, а 300 гр. 9-процентного творога — 150 рублей, 130 гр. 15-процентной сметаны — 33 рубля. Для любителей ягод за 300 гр. замороженной вишни придется заплатить 319 рублей, также понадобится 30 гр. крахмала (6,15 рубля). 200 гр. ветчины стоят 250 рублей, 200 гр. сыра — 180 рублей.

Осталось выбрать, какие блины будут на вашем столе во время Масленицы, которую в этом году отмечают с 24 февраля по 2 марта. Важно, чтобы любимое блюдо россиян было не только вкусным, но и полезным. В этом вопросе РИАМО помогла разобраться врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.

«Чтобы получилось более полезное тесто, замените классическую белую муку на цельнозерновую — она богата клетчаткой и полезными питательными веществами. Также следует снизить привычное количество добавляемого сахара. Основой для приготовления блинов могут быть питательные молоко, кефир или менее калорийный вариант — вода», — рассказала специалист.

Она посоветовала выбирать более полезные начинки — фрукты, ягоды, творог с изюмом. Если человек предпочитает несладкие и сытные блины, стоит выбрать начинку из курицы, икру, слабосоленую рыбу, грибы, сыр и овощи. Сладкие сиропы лучше заменить на греческий йогурт с яйцами.

«В сутки рекомендуется съедать не более 2–3 блинов среднего размера, каждый из которых около 20 см в диаметре», — уточнила врач-эндокринолог.