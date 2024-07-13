Стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне

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По данным дебютного исследования НИУ «Высшая школа экономики», среднедушевой ежемесячный доход у 10% наиболее обеспеченных россиян составил 227 тыс. рублей, сообщает РБК .

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек с самыми большими доходами в России.

Согласно исследованию, примерно 20% россиян заявили о доходе в размере около 300–400 тыс. рублей в месяц, почти 18% — 100–200 тыс. рублей ежемесячно, чуть более чем 8–9% россиян — выше 900 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что состояние богатейших россиян выросло более чем на 17 млрд долларов в 2024 году.