Стало известно, сколько замороженных активов России хранится в Германии

сегодня в 10:22

Немецкие власти во время исполнения антироссийских санкций заморозили активы РФ в размере около 3,5 млрд евро. Среди них деньги и другие экономические ресурсы компаний, организаций, включенных в список, а также активы Центробанка за границей, рассказала ТАСС представитель Минфина ФРГ.

Она отметила, что сумма не окончательная. Во время оценки ее размер может изменяться.

На сумму влияют регулярные изменения в приложениях к регламентам Евросоюза. Также продолжаются процедуры расследования информации об активах.

В конце декабря 2023 года в Минфине ФРГ говорили, что заморозили в стране 4,1 млрд евро российских активов.

Ранее Украине выделили многомиллиардный займ с погашением из замороженных за границей средств России. Страна получила поддержку в размере 20 млрд долларов.