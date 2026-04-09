Стало известно, сколько россияне хотят получать на пенсии

Россияне в опросе заявили, что хотят получать свыше 75 тыс рублей на пенсии

Большинство опрошенных россиян (71%) мечтают получать свыше 75 тыс. рублей в месяц, выйдя на пенсию, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования «СберНПФ» и медиахолдинга Rambler&Co.

При этом, по данным Соцфонда, на начало текущего года средний размер пенсии по старости составлял около 27 тыс. рублей.

«Большинству (71%) опрошенных россиян для комфортной жизни после завершения карьеры понадобится доход свыше 75 тыс. рублей в месяц. Но пенсия от государства составит 20–40% этой суммы, остальное нужно формировать самостоятельно», — сказала генеральный директор «СберНПФ» Ольга Изюмова.

Также 24% респондентов ответили, что им понадобится от 50 до 75 тыс. рублей для комфортной жизни на пенсии. Еще 5% заявили, что им будет достаточно 25–50 тыс. рублей в месяц.

Многие россияне (57%) после выхода на пенсию рассчитывают жить на выделяемые государством средства, 24% — полагаются на доход из разных источников, 10% — планируют жить на сбережения с вкладов.

При этом только 40% респондентов знают, что размер страховой пенсии в России зависит от стажа, заработанных баллов и суммы фиксированной выплаты. Остальные опрошенные либо не знают, либо имеют ошибочное представление.

Опрос проводился в апреле 2026 года. В нем приняли участие 16 тыс. интернет-пользователей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.