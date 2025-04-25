Стало известно, сколько россияне готовы потратить на майские шашлыки

Согласно результатам исследования сервиса «Пакет» от X5, большинство россиян (86%) планируют отметить майские праздники приготовлением шашлыков. Основная часть (55%) собирается жарить мясо на природе, примерно четверть (25%) предпочтет парки в черте города, 14% останутся дома, а 5% посетят кафе или ресторан. Преимущественно жители России организуют шашлычные посиделки в семейном кругу (69%), сообщает Life.ru .

Самым популярным мясом для шашлыка оказалась свинина, которую выбирают 68% опрошенных. Курица значительно отстает, занимая второе место с 17%. Баранина и говядина пользуются меньшей популярностью — 8% и 6% соответственно. Лучшим маринадом для шашлыка россияне считают лук (34%). Более четверти респондентов (28%) используют только специи, а почти каждый пятый (22%) предпочитает маринад на основе майонеза.

В качестве идеального гарнира к шашлыку 72% россиян выбирают свежие овощи. 47% не откажутся от запеченных овощей, а 41% предпочитают картофель в любом виде. Среди напитков к шашлыку лидирует пиво (29%), за ним следуют соки и морсы (23%), крепкий алкоголь (20%) и вино (18%).

Более четверти респондентов (27%) считают, что платить за угощение должен хозяин дома, однако 41% выступают за равное распределение расходов между всеми гостями. Еще 25% полагают, что каждый должен отвечать за свою зону ответственности: кто-то покупает мясо, кто-то — напитки, кто-то — овощи.

При этом две трети опрошенных намерены экономить на майских шашлыках. 27% будут использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы, 22% станут искать акционные товары, 10% заранее приобретут продукты длительного хранения, а 8% посетят оптовые магазины. Наиболее распространенный бюджет на одного человека составляет от 1000 до 2000 рублей (30%), 23% планируют уложиться в сумму до 1000 рублей, 25% — от 2000 до 3000 рублей, а 23% готовы потратить более 3000 рублей.