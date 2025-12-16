Стало известно, сколько россиян планируют купить подарки близким на Новый год

Приблизительно 40% граждан России планируют поздравить своих возлюбленных, а 30% — приятелей. Каждый шестой (17%) не прочь порадовать себя, а каждый восьмой (13%) — сослуживцев. Лишь незначительная часть, 11% опрошенных, не планирует приобретать подарки.

Мужчины чаще готовят сюрпризы для своих избранниц, в то время как женщины больше внимания уделяют родным, друзьям, коллегам и не забывают о себе. Молодые люди в возрасте до 35 лет более активно поздравляют родственников, близких и друзей. Подарков от сослуживцев чаще ждут от россиян старше 45 лет.

Продажа новогодних подарков начинает набирать обороты в конце ноября, а к середине декабря увеличивается вдвое. Средняя цена варьируется от 1,5 тыс. рублей за презент для коллег до 15 тыс. рублей — для родных и начальников.

В среднем жители России намерены потратить на новогодние подарки 18 тыс. рублей, что на 5% превышает показатель прошлого года. Мужчины сообщают о более значительных затратах (свыше 21 тыс. рублей) по сравнению с женщинами (более 16 тыс. рублей). Молодое поколение до 35 лет также планирует потратить больше (19 тыс. рублей), чем респонденты старше 45 лет (17,5 тыс. рублей). Граждане с доходом от 150 тыс. рублей в месяц готовы выделить на подарки около 24 тыс. рублей.

Самыми популярными подарками являются товары для дома, подарочные карты и универсальные презенты, актуальные в любое время года.

