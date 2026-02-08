Стало известно, сколько придется потратить на блины с медом в эту Масленицу

сегодня в 19:01

РИА Новости: блины с медом в эту Масленицу обойдутся семье в 474 рубля

Чтобы приготовить блины с медом на всю семью в эту Масленицу, придется потратить почти 474 рубля, сообщает РИА Новости .

Расчеты производились на основе рецепта, в котором используется 40 г дрожжей, 1 кг пшеничной муки, 1 л молока, три столовые ложки растительного масла (18 мл), два яйца, две столовые ложки сахара (50 г), 1,5 чайных ложки соли (15 г). Также при готовке понадобится два стакана теплой воды, которые не вошли в финальную стоимость.

Также в рецепте указана начинка из натурального меда (400 г). Итоговая стоимость блинов для всей семьи составила 473,5 рубля.

Самым дорогим оказался мед. На него пришлось 264,6 рубля за 400 г. На втором месте по затратам молоко (97,7 рубля), на третьем — 1 кг муки (55,8 рубля).

Нужное количество дрожжей будет стоить 24,8 рубля, два яйца — 18,7 рубля, масло, сахар и соль — 12 рублей.

Ранее россияне выбрали самые популярные начинки для блинов на Масленицу. Ими оказались сметана и сгущенка.

