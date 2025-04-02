Стало известно, сколько москвичей установили самозапрет на кредиты за месяц

С 1 марта 2025 года у жителей России появилась возможность устанавливать самозапреты на выдачу кредитов с целью защитить себя от кибермошенников. За первый месяц работы функционала самозапрет на выдачу кредитов в Москве установили более 1,3 млн человек, сообщили в столичном департаменте финансов правительства Москвы.

Больше всего заявок на самозапрет на кредиты за первый месяц поступило от москвичей в возрасте от 55 лет, об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова. По ее словам, самому старшему пользователю новой услуги 99 лет.

Кроме жителей Москвы, функцией самозапрета на кредиты воспользовались более 566 тысяч человек из Санкт-Петербурга. В Подмосковье самозапрет установили 446 тысяч человек. В Краснодарском крае от действий мошенников предпочли защититься около 280 тысяч человек, а в Свердловской области — 252 тысячи человек.

Как оформить самозапрет

На данный момент установить самозапрет на кредиты можно на сайте «Госуслуги». Для этого необходимо войти в личный кабинет, проверить прикрепленные документы на актуальность и включить соответствующую функцию. Самозапрет начнет действовать на следующий день после того, как сведения попадут в кредитную историю. С 1 сентября 2025 года услугой можно будет воспользоваться в любом офисе МФЦ на территории России.

«Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля. Важно, что гражданин сам определяет условия. Можно установить полный запрет или сделать выбор в пользу частичных ограничений: например, оформить запрет на микрозаймы, но сохранить выдачу кредитов банками. Или оставить только запрет на дистанционное оформление и разрешить получение кредита при личном обращении. Механизм помогает избежать возможных финансовых рисков и не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг», — отметила Зяббарова.

Доступ к сервису у россиян есть круглосуточно. Услуга предоставляется бесплатно вне зависимости от наличия у гражданина незакрытых кредитов. Срок действия самозапрета неограничен и продолжается до момента, пока человек не решит его отменить.

Как отменить самозапрет

Для отмены самозапрета на кредиты нужно снова зайти на портал «Госуслуги». Для реализации действия потребуется усиленная электронная подпись, которую можно получить в приложении «Госключ». После внесения соответствующей информации в кредитную историю запрет будет снят через два дня, о чем пользователь получит уведомление в своем личном кабинете.