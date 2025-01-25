Стало известно, сколько денег тратят студенты на жизнь

В преддверии Дня студента эксперты провели масштабное исследование финансовых трат учащейся молодежи. Оказалось, что большинство учащихся живут месяц на 15 тысяч рублей, сообщают специалисты платежного сервиса ЮMoney.

Наибольшая доля учащихся — 29% — располагает ежемесячным бюджетом в диапазоне 11-15 тысяч рублей. Чуть меньше — 26% опрошенных — тратят от 16 до 20 тысяч рублей каждый месяц.

Равные группы по 12% составляют студенты со средними тратами 21-25 тысяч и 36-40 тысяч рублей. Более высокие расходы — от 46 до 60 тысяч рублей — могут себе позволить лишь 12% респондентов. Небольшие группы по 2% представляют учащиеся с ежемесячными тратами 26-30 тысяч, 71-80 тысяч и 91-100 тысяч рублей. Лишь малая часть — 3% опрошенных — расходует свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего студенты тратят деньги на питание (51%). Треть опрошенных (33%) значительную часть средств тратит на транспортные расходы. Жилищный вопрос и посещение заведений общественного питания занимают равные позиции — по 15% от общих трат.

Говоря об источниках дохода, большая часть учащихся (43%) признается в финансовой зависимости от родителей. Самостоятельный заработок имеют 37% студентов. Дополнительные подработки и стипендиальное обеспечение являются источником средств для равных долей опрошенных — по 11%. Некоторые студенты также отметили материальную поддержку от партнеров и различные формы государственной помощи, включая пособия.

После поступления в высшие учебные заведения значительная часть учащихся — 40% остаются жить в родительском доме. Съемное жилье выбирают 35% студентов, тогда как общежития предпочитают 12%. Собственной жилплощадью владеют только 9% учащихся, а оставшиеся находят приют у знакомых и родни.

В современной России День студента ежегодно празднуется 25 января. Он также совпадает с Татьяниным днем. Этот праздник — день студента — получил официальный статус в 2005 году. Тогда вышел президентский указ № 76, закрепивший за 25 января звание Дня российского студенчества, а через два года праздник включили в перечень памятных дат страны.