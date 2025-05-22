Стало известно, сколько денег потратили нижегородцы на шоппинг в 2024 году

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Нижегородцы потратили на шоппинг 1,2 трлн рублей в 2024 году

В минувшем году жители Нижегородской области совершили покупок на общую сумму 1,2 трлн рублей, сообщает pravda-nn.ru .

По данным Нижегородстата, основная доля (52%) этих расходов пришлась на приобретение непродовольственных товаров.

В пересчете на каждого жителя региона в среднем было потрачено приблизительно 414 тыс. рублей на разнообразные товары, включая одежду, технику, продукты и прочее.

Важно отметить, что розничный товарооборот продемонстрировал рост на 7,7% в сравнении с показателями 2023 года.