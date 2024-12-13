Стало известно, сколько денег потеряли компании, ушедшие из России в 2024 году

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, сколько денег потеряли компании, покинувшие российский рынок в 2024 году. По его оценке, убытки оцениваются в 50–80 млрд долларов, сообщает NEWS.ru .

«Убытки ушедших из России в этом году иностранных компаний оцениваю на уровне 50–80 млрд долларов. Зарубежные бренды не перестали уходить из России в 2024 году», — отметил эксперт.

В частности, Шнейдерман учел данные, опубликованные агентством Reuters, о том, что с начала конфликта на Украине в 2022 году до марта-апреля 2024 года международные компании, прекратившие свою деятельность в России, понесли убытки в размере 107 миллиардов долларов из-за списаний и упущенной прибыли. Среди покинувших РФ в этом году аналитик выделил сервисы Notion, Miro, ClickUp, Coda и Wix, которые создали и поддерживали различные российские интернет-магазины.

При этом специалист подчеркнул, что часть компаний, ушедших из России, на самом деле осталась, зарегистрировав новые юридические лица в других странах, например, на Ближнем Востоке, и продавая свою продукцию в Россию под новыми брендами. Малые компании, по его словам, не располагают ресурсами для такой реорганизации, поэтому многие из них продолжают свою деятельность в России, заключил Шнейдерман.