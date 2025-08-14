Стало известно, могут ли россияне жить по средствам

В 2025 году продолжается спад на рынке потребительского кредитования, начавшийся еще в 2024 году, по данным Центрального банка РФ. Финансовые эксперты связывают сохранение высоких ставок по кредитам с повышенным показателем ключевой ставки. Директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин отметил, что россияне чаще стали задумываться о том, чтобы начать жить по средствам. Люди уже начали отказываться от кредитов в пользу накоплений, сообщает АБН24 .

Россияне постепенно отказываются от привычки жить в долг и переходят к более рациональному финансовому поведению. Теперь многие предпочитают накапливать средства на крупные приобретения, а не брать кредиты.

Кутьин отметил, что показатель ключевой ставки является основной причиной высоких процентов в кредитных организациях. Специалисты предупреждают, что отсутствие навыков планирования расходов может создать серьезные финансовые проблемы для граждан в текущих экономических условиях.

Согласно данным Центробанка, процентные ставки по кредитам для физических лиц показывают тенденцию к снижению после уменьшения ключевой ставки с 21% до 18% на двух последних заседаниях регулятора. Несмотря на это, они продолжают оставаться на высоком уровне. В июне 2025 года краткосрочные кредиты подешевели на 1,4 процентных пункта до 27,8%, а долгосрочные — на 0,3 п. п. до 18,7%.

Ситуация на кредитном рынке усложняется не только высокими ставками. Кутьин указал, что доступность кредитования в целом снизилась из-за введения ограничений на выдачу рискованных займов, которые теперь распространяются и на ипотеку, и на автокредиты. Эти ограничения были введены в связи с возрастающими рисками финансовой безопасности, вызванными увеличением случаев мошенничества против российских граждан.