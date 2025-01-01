Стало известно, кто занимает освобожденные Западом места на российском рынке

Турецкий бизнес активно осваивает новые возможности на российском рынке и успешно заполняет ниши, освобожденные западными компаниями после введения санкций, сообщает «Прайм» .

«Турция — одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией» — пишет турецкое издание Dünya.

Из материала следует, что турецкие бренды стали крупнейшими игроками на рынке, заняв освобожденные западными компаниями места. Особенно речь идет о бытовой технике.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты разрешили Турции платить за российское «голубое топливо» через «Газпромбанк», который попал под американские санкции.