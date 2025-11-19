Стало известно, кому и на сколько повысят пенсии в Подмосковье в 2026 году

С начала 2026 года в России вступает в силу обновленный порядок индексации пенсионных выплат. Министерство труда утвердило переход на новый график. Теперь страховые пенсии будут увеличены уже с первых дней года, а не с февраля, что обеспечит пенсионерам получение повышенных выплат на протяжении всего года, сообщает «Царьград» .

Минтруд России установил размер индексации страховых пенсий на уровне 7,6%, и данное повышение коснется всех получателей страховых выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца. Например, пенсия в размере 20 000 рублей в январе увеличится до 21 520 рублей, расчет производится по формуле «текущая сумма × 1,076».

Для социальных пенсий сохраняется отдельный график. Их увеличение запланировано на 1 апреля 2026 года, а индексация составит 6,8%. Под ее действие подпадают инвалиды всех групп, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, представители коренных малочисленных народов Севера, а также граждане, не имеющие необходимого страхового стажа.

В 2026 году увеличатся и основные социальные выплаты. Размер пособия по беременности и родам вырастет до 955,8 тысяч рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тысяч рублей. Данное увеличение обусловлено ростом средней заработной платы, используемой для расчета выплат, и общим обновлением нормативов социальной поддержки населения.

В следующем году государство направит на пенсионное и социальное обеспечение более 18,7 триллиона рублей, из которых более 13 триллионов рублей будет направлено непосредственно на выплаты пенсионерам. Такая реформа является ответом на ситуацию 2025 года, когда реальная инфляция (9,5%) превысила январскую индексацию (7,3%), что потребовало дополнительных компенсационных выплат.

Согласно плану Минтруда, перерасчет в начале года позволит более оперативно реагировать на инфляционные процессы и минимизировать риск возникновения задержек. Параллельно с пенсиями в 2026 году запланировано увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, также более чем на 7,6%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

