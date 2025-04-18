Стало известно, когда IKEA вернется на российский рынок

Вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников заявил о том, что IKEA во втором квартале 2026 года вернется на российский рынок. Вероятность этого он оценил в 95%, сообщает Газета.ru .

«С учетом торговых войн вероятность возврата IKEA на российский рынок в 2025 году — 70%. Однако полноценное и окончательное возвращение IKEA, скорее всего, произойдет во втором квартале 2026 года — с вероятностью 95%», — отметил эксперт.

Пищальников уверен, что регистрация четырех товарных знаков под брендом IKEA на территории РФ говорит о том, что компания не теряет интерес к российскому рынку вопреки ограничениям. Многие крупнейшие международные компании даже во время торговых войн активно защищают свои активы, чтобы не позволить «специализированным компаниям» захватить их. Эти компании могут регистрировать чужие бренды, чтобы затем перепродавать их настоящим владельцам.

Эксперт заявил, что IKEA является не просто мебельной компанией, а брендом с тщательно проработанной философией технологичного обустройства пространства, что не даст компании остаться без клиента даже в самой тяжелой экономической ситуации. По мнению Пищальникова, спрос на продукцию среди россиян также останется на высоком уровне.