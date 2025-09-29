Стало известно, каким будет прожиточный минимум в 2026 году
Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф
Согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, прожиточный минимум в России составил 18 939 рублей. При этом уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения оценили в 20 644 рубля, сообщает ТАСС.
В 2025 году в сравнении с данными 2024 года прожиточный минимум вырос на 14,8% и достиг 17 733 рубля по всей стране.
Для трудоспособных граждан уровень прожиточного минимума в текущем году составляет 19 329 рублей, а на детей государство установило планку в 17 201 рубль.
В следующем году пенсионерам определили прожиточный минимум в размере 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.
Ранее сообщалось, что в 2026 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы один раз. Произойдет это 1 января.
