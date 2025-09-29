Стало известно, каким будет прожиточный минимум в 2026 году

сегодня в 13:44

Власти установили прожиточный минимум в РФ почти в 19 тыс рублей

Согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, прожиточный минимум в России составил 18 939 рублей. При этом уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения оценили в 20 644 рубля, сообщает ТАСС .

В 2025 году в сравнении с данными 2024 года прожиточный минимум вырос на 14,8% и достиг 17 733 рубля по всей стране.

Для трудоспособных граждан уровень прожиточного минимума в текущем году составляет 19 329 рублей, а на детей государство установило планку в 17 201 рубль.

В следующем году пенсионерам определили прожиточный минимум в размере 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.

Ранее сообщалось, что в 2026 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы один раз. Произойдет это 1 января.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.