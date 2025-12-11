Стало известно, каким будет МРОТ в Санкт-Петербурге в 2026 году

Беглов: МРОТ в Петербурге с 2026 года будет выше 31 тысячи рублей

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил об увеличении минимальной заработной платы приблизительно на 9% и будет равер 31 250 рублей. Это решение было принято по результатам подписания Регионального соглашения о минимальной заработной плате, которое состоялось в Смольном, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Церемония подписания документа прошла 11 декабря. Соглашение заключили представители городской администрации, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга в лице первого вице-президента Михаила Лобина, а также Ленинградской федерации профсоюзов, которую возглавляет Александр Голубев.

Помимо соглашения о МРОТ, стороны приняли и Трехстороннее соглашение на период с 2026 по 2028 годы, включающее конкретные меры и действия в рамках социального партнерства, которые будут реализованы в 2026 году.

Беглов акцентировал внимание на том, что новый установленный размер МРОТ превышает темпы инфляции и превосходит показатель 2025 года на 2500 рублей. Также, по его словам, минимальная оплата труда в Северной столице будет почти на 15% выше федерального значения. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года, согласно информации, предоставленной губернатором, превысит 22,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России МРОТ с 1 января 2026 года будет составлять 27093 рубля.

