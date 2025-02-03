Стало известно, какие услуги для бизнеса самые популярные в Москве

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Услуга сверки счетов стала одной из самых популярных у бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самые популярные инструменты для бизнеса на портале mos.ru, всего на нем доступно более 200 услуг для предпринимателей, сообщает газета «Известия» .

Одной из самых востребованных оказалась услуга сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка.

Представители бизнеса часто пользуются сервисом оформления пропусков на проезд грузовиков в зонах ограниченного доступа.

В числе наиболее популярных услуг — и онлайн-запись на прием в Мосгорэкспертизу.

В 2024 году на портале запустили и модернизировали более 80 инструментов для бизнеса.

Ранее на городском портале улучшили сервис, с помощью которого москвичи могут получить из Главархива справку о заработной плате, трудовом стаже или данные о наградах.