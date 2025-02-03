Стало известно, какие услуги для бизнеса самые популярные в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самые популярные инструменты для бизнеса на портале mos.ru, всего на нем доступно более 200 услуг для предпринимателей, сообщает газета «Известия».
Одной из самых востребованных оказалась услуга сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка.
Представители бизнеса часто пользуются сервисом оформления пропусков на проезд грузовиков в зонах ограниченного доступа.
В числе наиболее популярных услуг — и онлайн-запись на прием в Мосгорэкспертизу.
В 2024 году на портале запустили и модернизировали более 80 инструментов для бизнеса.
Ранее на городском портале улучшили сервис, с помощью которого москвичи могут получить из Главархива справку о заработной плате, трудовом стаже или данные о наградах.