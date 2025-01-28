Сервис получения справки из Главархива сделали удобнее для москвичей

Жители столицы с помощью улучшенного сервиса на официальном городском портале могут получить из Главного архивного управления (Главархива) справку о заработной плате, трудовом стаже или данные о наградах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы сделали доступный и понятный каждому сервис, который позволяет подать заявление в любое удобное время на портале, для этого необходимо лишь подключение к интернету. Документ, заверенный цифровой подписью, будет доступен в личном кабинете заявителя. Заказать электронные справки и выписки можно по 12 различным тематикам, связанным с социальной защитой граждан. Самый востребованный запрос из года в год — получение справок о заработной плате с предыдущих мест работы», — сказала председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

По ее словам, за 2024 год услугой оформления справок из Главархива воспользовались около 25 тыс. человек.

Чтобы воспользоваться электронными госуслугами, необходимо создать личный кабинет на портале mos.ru. Эта возможность доступна не только москвичам, но и их доверенным лицам.

Процесс подачи заявки включает заполнение электронной формы, в которой система автоматически подгружает ранее сохраненную информацию. В зависимости от типа запрашиваемой услуги потребуется внести различные данные. Представителям заявителей дополнительно нужно указать реквизиты доверенности и паспортные данные. Если потребуется бумажная копия документа с печатью, ее можно получить в любом офисе «Мои документы».

В 2025 году произойдут изменения в системе обслуживания: теперь пользователям потребуется всего 17 рабочих дней для получения архивных материалов через личный кабинет портала. Это существенное ускорение процесса предоставления документации.