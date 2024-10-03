Стало известно, какая прибавка к зарплате ждет молодых педагогов в Петербурге

Рассудов: выплаты молодым педагогам могут увеличить до 5 тыс руб в Петербурге

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга на заседании 2 октября в первом чтении единогласно поддержали инициативу губернатора Александра Беглова о повышении заработной платы педагогам, работающим менее трех лет. Ежемесячные выплаты будут увеличены на сумму до 5 тысяч рублей, сообщает Бриф24 .

На данный момент такие выплаты составляют 1,5 и 2 тысячи рублей. Они будут увеличены до 4-5 тыс. рублей в зависимости от образования педагога: среднего или высшего. Повышенные выплаты планируют начать зачислять уже в 2024 году.

«Инициатива крайне правильная. Безусловно, поддерживаем. Знаем, какой дефицит кадров сейчас в образовании с учетом возросших темпов ввода новых детских садов и школ», — заявил депутат Законодательного Собрания Александр Рассудов.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Елена Замышляева добавила, что вопрос повышения учительских зарплат следует поднимать ежегодно. Для вовлечения в бюджетную сферу нужно наблюдать, насколько повышать выплаты, учитывая интересы молодых педагогов и потребности трудового рынка.

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